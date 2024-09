GAUSSIN SA placée en redressement judiciaire avec renouvellement de la période d’observation de 6 mois

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298) leader mondial des solutions de transport et de logistique innovantes annonce la conversion de sa procédure de sauvegarde (cf. CP du 4 avril 2024) en redressement judiciaire suite à la décision du Tribunal de commerce de Vesoul en date du 24 septembre 2024.



Situation de l’entreprise depuis la dernière communication boursière



Cession de Metalliance



Le 31 juillet 2024, le Tribunal de commerce de Dijon a autorisé la société CORAIL-SM à reprendre l’ensemble des actifs et activités de Metalliance, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de cette filiale (cf CP du 17 mai 2024). Cette décision faisait suite à l'appel d'offres lancé en mai (cf CP du 27 mai 2024) et à l'offre de reprise déposée par CORAIL-SM (cf CP du 11 juillet 2024).



Redressement judiciaire de Leaderlease



Le 18 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de Vesoul a placé Leaderlease, filiale de GAUSSIN SA dédiée à la gestion des biens immobiliers et à la location de véhicules logistiques, en redressement judiciaire avec une période d'observation de six mois.