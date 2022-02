GAUSSIN s’implante en Chine, le premier marché mondial pour les camions

GAUSSIN China développera de nouveaux partenariats avec l’objectif de devenir un acteur clé de l'écosystème de la mobilité verte dans le pays



GAUSSIN (EURONEXT GROWTH ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, annonce la création d'une filiale en Chine dont le siège est à Shanghai. William Lee, président de GAUSSIN Asie-Pacifique, sera le directeur général de la nouvelle entité et Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN, en sera le représentant légal. La filiale sera chargée de nouer des partenariats de licence afin de déployer la gamme de véhicules électriques et à hydrogène de GAUSSIN sur le plus grand marché de camions du monde.