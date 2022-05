GAUSSIN renforce son activité en Amérique du Nord en signant un partenariat stratégique avec CHARBONE Hydrogen, pour fournir sa gamme de véhicules ATM et APM électriques et à hydrogène au Canada

Une joint-venture incluant une licence de 10 millions d'euros (13,3 millions de dollars canadiens) pour assembler localement les véhicules GAUSSIN afin d'accélérer la transition vers des activités zéro émission au Canada



GAUSSIN (EURONEXT CROISSANCE : ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, a signé avec CHARBONE HYDROGEN un accord exclusif d’une durée de 20 ans portant sur l'assemblage local et la commercialisation de véhicules APM et ATM zéro émission au Canada. Le contrat inclut un droit d'entrée initial de 10 millions d'euros comprenant tous les coûts, y compris les coûts de développement déjà comptabilisés pour le développement des produits GAUSSIN, des redevances de 5% pour les développements futurs et une exclusivité couvrant le Canada.