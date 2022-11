GAUSSIN récompensé dans le cadre du « Prix Monaco pour l'innovation dans le domaine de l'hydrogène renouvelable et des transports » pour son offre H2 Mobility As A Service

GAUSSIN, pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, annonce avoir remporté le prix « Best Cross-Sector Applicability » lors du Prix Monaco pour l'innovation dans le domaine de l'hydrogène renouvelable et des transports, dans le cadre du Monaco Hydrogen Forum, organisé le 21 et 22 novembre 2022 à Monaco par l’association Monaco Hydrogen Alliance. Ce prix vient récompenser la capacité de GAUSSIN à décarboner les activités maritimes et portuaires par la mobilité hydrogène, à travers son offre globale H2 Mobility As A Service (MAAS).