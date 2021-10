GAUSSIN procède à une augmentation de capital d’un montant de 12,168 millions d’euros au prix unitaire de 6,20 euros

Ce montant inclut la souscription de HRS – Hydrogen-Refueling-Solutions d’un montant de 7 millions d’euros





GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce aujourd’hui la réalisation d’une augmentation de capital, par voie de placement privé réalisé auprès d’investisseurs qualifiés et d'un cercle restreint d'investisseurs conformément à l'article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier et d’utilisation des délégations de compétence consenties par l'assemblée générale du 18 mai 2021 par ses 27ème, 28ème, 35ème et 36ème résolutions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de personnes dénommées pour un montant brut total de 12.168.312,20 euros.



Cette levée de fonds permet d’augmenter les fonds propres de l’entreprise tout en renforçant sa trésorerie.