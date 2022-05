GAUSSIN partenaire de la journée « SUSTAINABLE AVIATION CHALLENGE » organisée par AIR FRANCE avec un tracteur 75 tons FULL ELEC zéro émission

GAUSSIN, pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, annonce le succès de la journée « Sustainable Flight Challenge » organisée par Air France, sous l’égide de l’alliance Skyteam, le 3 mai 2022 à l’aéroport Charles De Gaulle, près de Paris. GAUSSIN a contribué à cette journée dédiée à un secteur de l’aviation plus propre avec son véhicule APM FULL ELEC qui permet de déplacer sans émissions de CO2 des marchandises de la zone cargo fret de l’aéroport au pied de l’avion.