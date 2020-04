GAUSSIN lève 1,2 M€ dans le cadre d'un placement privé pour soutenir la poursuite de son développement

Souscription par des membres du Conseil d'administration, dont le Président directeur général, Christophe Gaussin, à hauteur de 30% de l'Offre



GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0010342329) annonce aujourd'hui la réalisation d'une augmentation de capital, par voie de placement privé réalisé auprès d'un cercle restreint d'investisseurs conformément à l'article L.411-2, 1 du Code monétaire et financier et d'utilisation de délégations réservées au profit de personnes dénommées pour un montant de 1.200.000 euros.



Cette levée de fonds permet d'augmenter les fonds propres de l'entreprise tout en renforçant sa trésorerie.



Christophe GAUSSIN, Président directeur général de GAUSSIN, commente : « Cette levée de fonds conforte notre visibilité financière et permet de soutenir notre développement dans un environnement financier et industriel incertain. Je suis reconnaissant du soutien de plusieurs investisseurs institutionnels qui nous ont de nouveau manifesté leur intérêt. Leur confiance, ainsi que celle de nos administrateurs, atteste de nos fondamentaux solides, basés sur l'innovation et renforcés par un carnet de commandes de 26 M€, qui nous permettront de surmonter cette crise sanitaire. Nous continuons par ailleurs de participer à de multiples appels d'offres en cours.