GAUSSIN crée une nouvelle filiale au Royaume-Uni

GAUSSIN UK Ltd. va accélérer la commercialisation des véhicules électriques et à hydrogène outre-Manche



GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises propre et intelligent, annonce la création d’une filiale au Royaume-Uni dont le siège sera à Wickford dans l’Essex. GAUSSIN UK Ltd. sera en charge du déploiement des gammes de véhicules électriques et à hydrogène GAUSSIN auprès des grands acteurs de la logistique, de la distribution et du transport outre-Manche. Une stratégie qui passera en particulier par l’octroi de licences à des partenaires locaux.