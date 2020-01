GAUSSIN : chiffre d'affaires et revenus de licences 2019 à 18,8 M€ contre 4,0 M€ en 2018



Carnet de commandes de 17,6 M€ au 31 décembre 2019

contre 6,4 M€ au 31 décembre 2018



GAUSSIN (EURONEXT GROWTH - FR0010342329) annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires et ses revenus de licences pour l'exercice 20191.





1) Chiffre d'affaires et revenus de licences : 18,8 M€



Le groupe GAUSSIN a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 7,3 M€ au cours de 2019 (+106%) et a facturé 11,5 M€ de produits de licences, composés principalement de droits d'entrée à la technologie. Le total des produits de l'activité s'élève ainsi à 18,8 M€ en 2019, contre 4,0 M€ en 2018, soit des revenus multipliés par 4,7 en 2019.