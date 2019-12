GAUSSIN annonce une commande ferme de 24 remorques portuaires, avec une option pour 33 véhicules supplémentaires, de la part de QTerminals, l'opérateur du port de Hamad à Doha Participation de GAUSSIN au Forum de Doha 2019

GAUSSIN annonce une commande ferme de 24 remorques portuaires, avec une option pour 33 véhicules supplémentaires, de la part de QTerminals, l'opérateur du port de Hamad à DohaParticipation de GAUSSIN au Forum de Doha 2019GAUSSIN (EURONEXT - GROWTH FR0010342329) annonce aujourd'hui une commande ferme de 24 remorques portuaires de type « Terminal Trailer » (TTr), assortie d'une option pour 33 TTr supplémentaires, de la part de QTerminals, l'opérateur du port Hamad à Doha (Qatar), destinées au nouveau terminal à conteneurs (Container Terminal 2).QTerminals est une société d'exploitation de terminaux créée conjointement par Mwani Qatar (participation de 51%) et Milaha (participation de 49%) pour assurer la gestion logistique du port de Hamad, principale zone d'échanges commerciaux entre le Qatar et le reste du monde.QTerminals est chargé de faciliter les flux commerciaux maritimes du Qatar et de stimuler la croissance économique au niveau local et régional. En novembre 2018, QTerminals s'est vu attribuer la concession pour la conception, le développement et l'exploitation de la phase 2 (Container Terminal 2) du port de Hamad par le ministère des Transports et des Communications du Qatar.Participation de GAUSSIN au Forum de Doha 2019GAUSSIN participera au Forum de Doha les 14 et 15 décembre 2019.