GAUSSIN annonce un partenariat avec le Terminal du Grand Ouest (TGO) pour tester le premier tracteur de manutention lourde à hydrogène au printemps 2022

D'une puissance de 230kW, le tracteur APM H2 75T de GAUSSIN sera capable de tracter 75T de marchandises et consommera environ 10 kilos d'hydrogène par jour : une première sur le territoire national





GAUSSIN (EURONEXT GROWTH ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, et le Terminal du Grand Ouest (TGO), concessionnaire et opérateur unique du Terminal à Marchandises Diverses et Conteneurs (TMDC) basé à Montoir-de-Bretagne près de Saint-Nazaire, annoncent un partenariat pour tester le premier tracteur de manutention lourde à hydrogène.



Ces essais grandeur nature auront lieu sur le terminal à conteneurs de Montoir au printemps 2022.