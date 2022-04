GAUSSIN annonce le début de la livraison des 36 tracteurs électriques APM 75T HE, 24 POWERPACKS LMP® et 6 stations de charges commandés par CÔTE D’IVOIRE TERMINAL

GAUSSIN annonce le début de la livraison des 36 tracteurs électriques APM 75T HE, 24 POWERPACKS LMP® et 6 stations de charges destinés à équiper CÔTE D’IVOIRE TERMINAL, le deuxième terminal à conteneurs du port d’Abidjan. GAUSSIN livre dès cette semaine 14 APM et 2 stations de charge, pour une réception à CÔTE D’IVOIRE TERMINAL fin avril.

Cette commande historique est la plus importante depuis le lancement de l’APM 75T HE, tracteur 100% électrique destiné au transport de containers sur les ports. Elle représente un chiffre d’affaires de 9,9 millions d’euros et doit être livrée entièrement sur le 1er semestre 2022.