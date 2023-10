GAUSSIN annonce la signature d’un accord visant à renforcer le rapprochement stratégique avec CSG Czechoslovak Group (CSG) et prévoyant notamment la mise en place d’un financement compris entre 15 et 25 millions d’euros accompagnée de la nomination de 6 Administrateurs complémentaires et d'un Directeur Général Délégué

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce la signature d’un accord visant à renforcer le rapprochement stratégique entamé avec Czechoslovak Group (CSG) au travers de la société TABLON s.a, société d’investissement de CSG, dans le but de renforcer la position de GAUSSIN sur le marché mondial. Ce rapprochement, lancé en mars par une première prise de participation dans le capital de GAUSSIN, permettra au groupe GAUSSIN de consolider sa présence, d'élargir sa gamme de produits/services, et de réaliser une croissance significative.



Ce rapprochement offre également au groupe GAUSSIN la possibilité de bénéficier d'un nouvel apport financier de la part de CSG, tout en ouvrant la perspective pour ce dernier d'accroître sa participation au sein du capital de la société. Un premier financement compris entre 15 millions d’euros et 25 millions d’euros sera mis en place au niveau de la filiale américaine du groupe GAUSSIN, la société GAUSSIN NORTH AMERICA.



En tant qu'étape clé de cette alliance, il sera proposé la nomination de six administrateurs qui viendront compléter le Conseil d’administration.



Cette nouvelle composition du Conseil sera également accompagnée par la nomination de Dmytro Khoruzhyi en qualité de Directeur Général Délégué aux côtés de Christophe Gaussin.