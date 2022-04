GAUSSIN annonce l’extension de son site d’assemblage de 28 000 m2 en FRANCE pour répondre à la demande croissante du marché des véhicules lourds électriques et hydrogènes

GAUSSIN (EURONEXT CROISSANCE ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport propre et intelligent dédié aux biens et aux personnes, annonce l’accroissement de ses capacités de production avec l’installation d’un nouveau site de 28 000 m2 à Saint Vallier, en Saône-et-Loire. Il sera dédié à la production des véhicules ATM® logistique et APM® portuaire afin de répondre à la hausse de la demande sur les marchés européen et américain notamment. Ce nouveau site renforce également l’ancrage territorial historique du Groupe.