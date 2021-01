GAUSSIN (EURONEXT GROWTH - FR0010342329), pionnier du transport de marchandises propre et intelligent, annonce la livraison de 7 tracteurs portuaires APM FULL ELEC et de 7 remorques portuaires TT à l'opérateur portuaire Néo-Zélandais CentrePort basé à Wellington. L'expédition par bateau aura lieu en janvier 2021 pour les APM tandis que les TT ont été réceptionnés en décembre 2020.



CentrePort, le premier centre intermodal en Nouvelle-Zélande



Situé à Wellington, CentrePort (CPL) est le centre intermodal le plus stratégique de Nouvelle-Zélande, reliant les services routiers, ferroviaires, nationaux et internationaux de transport maritime. La situation géographique centrale de CentrePort, son port naturel en eau profonde abrité et ses installations portuaires modernes lui permettent d'offrir une large gamme de services de fret et de logistique.



Gaussin, accélérateur de la transition vers le transport zéro-émission



La Nouvelle-Zélande a adopté en 2019 une loi "Zéro carbone" qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre à un niveau quasi neutre d'ici 2050. Le transport maritime international et les opérations portuaires sont une source importante d'émissions de carbone. Par conséquent, la réduction des émissions dans ces secteurs est un objectif majeur et mondial.