 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gate Bioscience étend son accord avec Lilly dans le domaine de la recherche de nouveaux médicaments, d'une valeur de plus de 870 millions de dollars
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 14:34

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Gate Bioscience a annoncé lundi avoir étendu son accord de recherche et de licence avec Eli Lilly

LLY.N afin de développer des traitements ciblant des protéines pathogènes, dans le cadre d'un accord dont la valeur pourrait dépasser 870 millions de dollars.

L'accord initial entre les deux sociétés, annoncé en juillet 2025 , s'élevait à 856 millions de dollars.

Voici les principaux détails:

* La collaboration élargie ajoute une cible thérapeutique, avec la possibilité d’en ajouter une deuxième

* Gate recevra un paiement initial et un financement pour la recherche, ainsi qu’un paiement supplémentaire si la deuxième cible est sélectionnée

* Les deux sociétés n’ont pas divulgué le montant du paiement initial

* La société privée Gate Bioscience utilisera sa plateforme pour découvrir des médicaments oraux à base de petites molécules, conçus pour éliminer des protéines difficiles à cibler avec les médicaments existants

* Gate dirigera les travaux de découverte, tandis que Lilly se chargera du développement préclinique et clinique avancé, de la fabrication et de la commercialisation

* Lilly disposera des droits exclusifs mondiaux sur les produits développés pour les cibles sélectionnées

* Gate pourra également percevoir des paiements d’étapes et des redevances sur les ventes mondiales

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 145,790 USD NYSE +0,14%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
100,07 -2,84%
CAC 40
7 834,1 -0,80%
HAFFNER ENERGY
0,784 +7,69%
SCHNEIDER ELECTRIC
272,8 -9,97%
TOTALENERGIES
75,8 +1,80%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank