Gate Bioscience étend son accord avec Lilly dans le domaine de la recherche de nouveaux médicaments, d'une valeur de plus de 870 millions de dollars

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Gate Bioscience a annoncé lundi avoir étendu son accord de recherche et de licence avec Eli Lilly

LLY.N afin de développer des traitements ciblant des protéines pathogènes, dans le cadre d'un accord dont la valeur pourrait dépasser 870 millions de dollars.

L'accord initial entre les deux sociétés, annoncé en juillet 2025 , s'élevait à 856 millions de dollars.

Voici les principaux détails:

* La collaboration élargie ajoute une cible thérapeutique, avec la possibilité d’en ajouter une deuxième

* Gate recevra un paiement initial et un financement pour la recherche, ainsi qu’un paiement supplémentaire si la deuxième cible est sélectionnée

* Les deux sociétés n’ont pas divulgué le montant du paiement initial

* La société privée Gate Bioscience utilisera sa plateforme pour découvrir des médicaments oraux à base de petites molécules, conçus pour éliminer des protéines difficiles à cibler avec les médicaments existants

* Gate dirigera les travaux de découverte, tandis que Lilly se chargera du développement préclinique et clinique avancé, de la fabrication et de la commercialisation

* Lilly disposera des droits exclusifs mondiaux sur les produits développés pour les cibles sélectionnées

* Gate pourra également percevoir des paiements d’étapes et des redevances sur les ventes mondiales