Gartner plonge en raison de la faiblesse de son chiffre d'affaires annuel et de ses prévisions de bénéfices
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 15:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février - ** Les actions de la société d'études informatiques Gartner IT.N plongent d'environ 20 % dans les échanges avant bourse ** Il prévoit un chiffre d'affaires total de 6,46 milliards de dollars pour 2026, soit en dessous des attentes moyennes des analystes (6,71 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG

** Il prévoit un bénéfice annuel ajusté de 12,30 dollars par action, soit moins que les prévisions de 13,53 dollars

** Il prévoit des revenus annuels de 5,19 milliards de dollars pour l'unité "insights", la plus importante, inférieurs aux estimations de 5,3 milliards de dollars

** Pour le quatrième trimestre, la société annonce un chiffre d'affaires trimestriel de 1,75 milliard de dollars, en ligne avec les estimations des analystes ** Le bénéfice ajusté de 3,94 $ par action dépasse les estimations de 3,51 $ par action

** Le chiffre d'affaires du secteur du conseil a chuté de 13 % au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente

** Jusqu'à la dernière clôture, l'IT avait chuté de 19,8 % depuis le début de l'année

