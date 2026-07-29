Garmin salué pour des objectifs annuels rehaussés

Garmin gagne 4,7% à 265 USD sur les tout premiers échanges à Wall Street, entouré après la publication trimestrielle solide du fournisseur de systèmes de géolocalisation par satellite (GPS), accompagnée d'un relèvement de ses objectifs pour 2026.

La société basée en Suisse revendique une progression de 29% de son BPA pro forma à 2,81 USD, ainsi qu'un bénéfice opérationnel en croissance de 30% à 616 MUSD, un niveau record, pour des revenus en hausse de 11% à environ 2,02 MdsUSD.

En particulier, la croissance des revenus de Garmin a été tirée par son activité fitness ( 25%), portée par une forte demande pour des produits portables avancés, et, dans une moindre mesure, par ses activités marine ( 14%) et aviation ( 8%).

"Notre performance au 1er semestre 2026 a été très solide, ce qui nous donne la confiance nécessaire pour relever nos prévisions de chiffre d'affaires et de BPA pour l'ensemble de l'année 2026", commente son CEO Cliff Pemble.

Ainsi, Garmin anticipe désormais un BPA pro forma de 10 USD (contre 9,35 USD précédemment), sur la base d'une marge opérationnelle de 27%, d'une marge brute de 59,7% et de revenus désormais attendus autour de 8,05 MdsUSD (contre 7,9 MdsUSD précédemment).