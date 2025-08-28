Gap prévoit une croissance annuelle des marges plus faible en raison des inquiétudes concernant les tarifs douaniers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Gap GAP.N a prévu jeudi une croissance plus faible de sa marge d'exploitation annuelle après avoir publié des ventes trimestrielles comparables inférieures aux estimations, en raison de l'impact des droits de douane sur les importations de marchandises aux États-Unis.

La société a déclaré en mai qu'elle s'attendait à des coûts liés aux droits de douane de l'ordre de 250 à 300 millions de dollars, mais qu'elle visait à atténuer plus de la moitié de ce montant.

Le coup vient de la dépendance de l'entreprise à l'égard de pays qui sont dans le collimateur de l'administration Trump pour des droits de douane élevés. En 2024, Gap s'approvisionnera pour moins de 10 % de ses marchandises en Chine, qui est soumise à des droits d'importation de 30 %. Elle s'approvisionne à moins de 1 % au Mexique et au Canada réunis.

En mai, la directrice générale Richard Dickson avait déclaré que l'entreprise s'attendait à ce que la dépendance à l'égard de la Chine soit inférieure à 3 % à partir de 2025, et à ce qu'aucun pays ne représente plus de 25 % d'ici la fin de 2026.

La société s'attend désormais à une marge d'exploitation annuelle comprise entre 6,7 % et 7 %, y compris un impact tarifaire de l'ordre de 100 à 110 points de base. Elle a enregistré une marge de 7,4 % en 2024.

Gap continue de s'attendre à ce que ses ventes nettes annuelles augmentent de 1 % à 2 %.

Ses marques Old Navy et Gap ont enregistré des gains significatifs en termes de visites d'une année sur l'autre en avril et en mai, avant de voir les visites diminuer en juin et en juillet, les consommateurs semblant avoir accéléré leurs achats pour éviter les hausses de prix anticipées, selon la société de données Placer.ai.

Gap, comme ses rivaux American Eagle AEO.N et Levi Strauss

LEVI.N , a mis en avant sa ligne de denim avec une nouvelle campagne virale "Better in Denim" mettant en scène le groupe de filles mondial KATSEYE. Cette campagne a été lancée quelques semaines après la campagne "Great Jeans" d'American Eagle avec l'actrice Sydney Sweeney.

Le chiffre d'affaires net de Gap au deuxième trimestre a légèrement augmenté pour atteindre 3,73 milliards de dollars, ce qui correspond aux estimations moyennes des analystes, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes trimestrielles comparables de l'entreprise, en hausse de 1 %, ont manqué les estimations de croissance de 2,26 %.