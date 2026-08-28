Gap fait appel à un expert du secteur pour redynamiser la marque Old Navy, en difficulté ; le cours de l'action s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture du paragraphe 1; ajout des commentaires du directeur général aux paragraphes 7 et 8) par Neil J Kanatt et Danielle Kaye

Gap GAP.N a nommé jeudi Michael Francis, un vétéran du secteur, au poste de directeur général d'Old Navy afin de redynamiser cette marque en difficulté, tandis que l’amélioration de la politique de prix a permis à l’ensemble du groupe de dépasser ses prévisions de bénéfices trimestriels et d’afficher des perspectives solides.

L'action de la société a bondi de 15 % en séance prolongée, réagissant à ce changement à la tête d'Old Navy, sa principale marque, et à la révision à la hausse des prévisions de bénéfices annuels par le distributeur de prêt-à-porter, en partie grâce aux ventes soutenues de la marque Gap.

L’entreprise, qui en est à sa troisième année sous la direction de son directeur général Richard Dickson, s’efforce de relancer la demande après une longue période de ventes irrégulières sur l’ensemble de sesenseignes, qui comprennent également Banana Republic et Athleta. Une offre axée sur les tendances actuelles et des campagnes marketing renforcées ont contribué à renforcer la pertinence de ses marques, alors même que les consommateurs limitent leurs dépenses discrétionnaires.

Le prix de vente unitaire moyen a augmenté sur l’ensemble des marques de Gap Inc au cours du trimestre, ce qui a permis d’accroître la marge commerciale ajustée de la société de 80 points de base, hors bénéfice net lié à la récupération des droits de douane.

La chaîne Gap a enregistré une hausse de 10 % de ses ventes à périmètre constant au deuxième trimestre, marquant ainsi son onzième trimestre consécutif de croissance. Les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 8,8 %, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes à périmètre constant d’Old Navy ont reculé de 4 % au cours du trimestre, contre une hausse de 2 % un an plus tôt, tandis que celles d’Athleta ont chuté de 12 % après une baisse de 9 % l’année dernière.

La nouvelle direction d’Old Navy jouera « un rôle déterminant pour libérer tout le potentiel de la marque », a déclaré M. Dickson lors d’une conférence téléphonique post-résultats. Les robes, shorts et autres vêtements d’été d’Old Navy n’ont pas généré de ventes soutenues au deuxième trimestre, mais l’entreprise s’attend à ce que sa collection d’automne, allant des pulls aux jeans, attire davantage de clients, a-t-il ajouté.

M. Dickson a mis en avant le partenariat d’Old Navy avec la rappeuse Cardi B, lauréate d’un Grammy, ainsi que sa collaboration avec le YouTuber MrBeast dans le cadre d’une campagne de rentrée scolaire, comme exemples de son effort marketing accru visant à toucher une clientèle plus jeune.

Ce changement à la tête d’Old Navy témoigne de la volonté de l’entreprise d’apporter à sa plus grande marque la même pertinence culturelle qui attire les clients chez Gap, a déclaré Suzy Davidkhanian, analyste chez eMarketer.

Gap a relevé de 5 cents ses prévisions de bénéfice par action annuel ajusté, à la fois en haut et en bas de la fourchette, qui s’établit désormais entre 2,35 et 2,45 dollars. Ces prévisions excluent les remboursements de droits de douane de 95 millions de dollars et les revenus d’intérêts associés de 5 millions de dollars enregistrés au cours du trimestre considéré, ainsi que tout avantage potentiel qui en découlerait au cours du trimestre actuel.

La société a révisé ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires pour l’exercice 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 1 % et 1,5 %, contre une fourchette entre 1 % et 2 % précédemment. Les analystes tablent sur une hausse de 1,1 %.

Gap a indiqué que ces prévisions tiennent compte des tendances de consommation et du contexte économique et géopolitique général, tout en reconnaissant les risques liés aux prix de l'énergie et aux droits de douane américains.

Le chiffre d’affaires du trimestre clos le 1er août a reculé de 2 % à 3,65 milliards de dollars, manquant de peu les estimations des analystes qui tablaient sur environ 3,69 milliards de dollars, tandis que le bénéfice ajusté de 52 centimes par action a dépassé les prévisions de 48 centimes.