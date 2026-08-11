Gap et Under Armour en baisse après les révisions à la baisse de Barclays, dans un contexte de concurrence intense

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11 août - ** Les actions des fabricants de vêtements Gap GAP.N et Under Armour UAA.N sont en baisse après que la banque d'affaires Barclays a abaissé ses notations sur ces titres

** Barclays estime que l'écart se creuse sur le marché américain de l'habillement entre les marques disposant d'un pouvoir de fixation des prix et les détaillants qui continuent de miser sur les remises pour stimuler la demande

** La banque ajoute que la concurrence reste intense dans les secteurs de l’habillement et de la chaussure, ce qui limite les gains de parts de marché et ralentit la reprise des marques

** Barclays abaisse la note de Gap de « surpondérer » à « neutre », invoquant une intensification des remises chez Old Navy et Banana Republic et craignant que les récentes hausses de bénéfices ne soient plus faciles à maintenir

** La banque abaisse son objectif de cours de 26 à 20 dollars; l'action recule de 2 % à 21,08 dollars en pré-ouverture

** La banque abaisse également la note d’Under Armour de « neutre » à « sous-pondérer », invoquant une concurrence intense, un faible pouvoir de fixation des prix et la probabilité d’un redressement plus long que prévu

** L'action recule de 3 % à 5,71 dollars en pré-ouverture

** En revanche, relève la note d'Abercrombie & Fitch ANF.N de « sous-pondérer » à « neutre », en invoquant une pression douanière moindre et une amélioration des ventes à prix plein

** Relève l’objectif de cours d’ANF de 78 $ à 114 $; ANF progresse d’environ 1 % à 119,94 $ avant l’ouverture