Gap en hausse après la nomination du directeur général d'Old Navy et la révision à la hausse des prévisions de bénéfices

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28 août - ** L'action du distributeur de vêtements Gap GAP.N a bondi de 14,02% à 23,7 dollars en pré-ouverture après que la société a nommé un directeur général pour sa marque Old Navy, a annoncé que ses bénéfices du deuxième trimestre avaient dépassé les prévisions et qu'elle avait revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

** La société a nommé Michael Francis, un vétéran du secteur, pour redynamiser sa marque phare en difficulté, Old Navy, alors que le bénéfice du groupe au deuxième trimestre a dépassé les estimations grâce à une meilleure politique de prix

** Les ventes à périmètre constant de la marque Gap ont augmenté de 10% au deuxième trimestre, mais celles d’Old Navy ont reculé de 4% et celles d’Athleta de 12%, soulignant les performances inégales entre les différentes enseignes du groupe

** La société a relevé ses prévisions de BPA annuel ajusté à une fourchette comprise entre 2,35 et 2,45 dollars, mais a revu à la baisse ses perspectives de croissance du chiffre d’affaires pour l’exercice 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 1% et 1,5%, en invoquant les tendances de consommation et les risques économiques

** Jefferies estime que “les tendances encourageantes du mois d’août, la révision à la hausse des prévisions de BPA pour l’exercice 2026, l’allègement progressif des droits de douane et la transition prochaine à la tête d’Old Navy pourraient soutenir des perspectives plus solides pour le second semestre”

** Sur 21 courtiers, 10 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, et 11 “conserver”; leur objectif de cours médian est de 24,2 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 18,78% depuis le début de l'année