Gap convaincant au troisième trimestre

(AOF) - Gap, dont le titre avance de 4% en avant-Bourse, a dépassé jeudi les attentes en termes de chiffre d'affaires comparables et de bénéfice pour le troisième trimestre. Le groupe de mode américain, qui héberge Old Navy, Banana Republic et Athleta, a déclaré un bpa de 62 cents, soit 3 cents de mieux que le consensus. La firme basée à San Francisco a enregistré un septième trimestre de hausse consécutive avec des ventes en progression de 5%, à périmètre comparable, à 3,9 milliards de dollars (+3 % en données publiées), contre une croissance attendue de 3,1%.

AOF - EN SAVOIR PLUS