Gap chute à la suite de l'échec de ses ventes comparables trimestrielles et prévoit une croissance plus faible de ses marges annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions du fabricant de vêtements Gap

GAP.N chutent de 3 % à 21 $ dans les échanges prolongés ** Les ventes comparables de la société au T2 ont augmenté de 1 % d'une année sur l'autre, manquant les estimations de croissance de 2,26 %, selon les données compilées par LSEG ** GAP prévoit une croissance plus faible de la marge d'exploitation annuelle, en raison de l'impact des droits de douane sur les importations de marchandises aux États-Unis

** La société s'attend désormais à une marge d'exploitation annuelle comprise entre 6,7 % et 7 %, y compris un impact tarifaire de l'ordre de 100 à 110 points de base, par rapport à une marge de 7,4 % en 2024 ** GAP annonce un chiffre d'affaires net de 3,73 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, presque conforme à l'estimation moyenne des analystes

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 8,3 % depuis le début de l'année