Gap bondit après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Le titre de Gap GAP.N progresse d'environ 10 % à 22,50 dollars en séance prolongée

** Le distributeur de vêtements relève ses prévisions de bénéfice annuel, misant sur la dynamique soutenue de sa marque éponyme alors même que la pression persiste sur certaines de ses autres marques

** Il relève son bénéfice annuel ajusté par action de 5 cents à la hausse et à la baisse, pour le situer dans une fourchette comprise entre 2,35 $ et 2,45 $

** La société table sur une croissance de son chiffre d’affaires de 1 % à 1,5 % pour l’exercice 2026, contre une prévision antérieure de 1 % à 2 %

** Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre de la société a reculé de 2 % à 3,65 milliards de dollars, manquant de peu les estimations des analystes qui s’élevaient à environ 3,69 milliards de dollars, tandis que le bénéfice ajusté de 52 cents par action a dépassé les attentes de 48 cents

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 19 % depuis le début de l'année