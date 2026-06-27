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GameStop s'engage à poursuivre son offre publique d'achat sur eBay malgré son rejet
information fournie par Reuters 27/06/2026 à 00:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute tout au long de l'article des détails tirés du dossier, l'évolution du cours de l'action et le contexte de l'offre publique d'achat) par Svea Herbst-Bayliss et Jaspreet Singh

GameStop GME.N s'est engagé vendredi à poursuivre son projet de rachat d'eBay EBAY.O , même après que la société de commerce en ligne a rejeté une offre non sollicitée en numéraire et en actions d'environ 56 milliards de dollars émanant du distributeur de jeux vidéo.

La société a également indiqué dans un bref document réglementaire que ses résultats de cette année seraient solides, ce qui a contribué à faire grimper le cours de son action de plus de 2 % dans les échanges après la clôture. Le directeur général de GameStop, Ryan Cohen, avait surpris Wall Street en mai en proposant de racheter eBay , arguant qu’une entité fusionnée constituerait un concurrent plus redoutable pour Amazon et affirmant qu’il en prendrait la direction. eBay avait rejeté cette offre le même mois.

La société a déclaré qu’elle maintenait fermement son projet d’acquisition d’eBay, une entreprise environ cinq fois plus grande qu’elle, mais n’a pas fourni vendredi de détails sur sa justification ni sur les prochaines étapes. GameStop a déclaré mardi qu’elle publierait cette semaine des documents supplémentaires concernant ses projets relatifs à eBay, notamment une présentation détaillée de la justification stratégique et du plan opérationnel de la société issue de la fusion. Vendredi, GameStop a déclaré: « Des documents supplémentaires concernant la transaction proposée seront publiés prochainement. »

Un porte-parole d’eBay n’a pas pu être joint immédiatement pour commenter cette information.

La société a indiqué qu’elle prévoyait de générer un résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de plus de 600 millions de dollars au cours de l’exercice 2026, contre 345,4 millions de dollars enregistrés au cours de l’exercice 2025.

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