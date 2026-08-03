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GameStop recule après un échange de dette contre des actions d'une valeur de 1,4 milliard de dollars
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 12:30
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 août - ** Les actions de GameStop ( GME.N ), enseigne spécialisée dans la vente de jeux vidéo, reculent de 5,3% à 20,56 dollars en pré-ouverture

** La société annonce qu'elle va échanger environ 1,4 milliard de dollars d'obligations convertibles contre des actions ordinaires de classe A dans le cadre d'accords négociés de gré à gré avec les détenteurs actuels de ces obligations

** L'échange porte sur environ 400 millions de dollars d'obligations arrivant à échéance en 2030 et 1 milliard de dollars d'obligations arrivant à échéance en 2032 - GME

** GameStop précise que cette opération permettra d’éliminer environ 1,4 milliard de dollars de dette à long terme sans recourir à des liquidités, bien que GME ne perçoive aucun produit en espèces

** La transaction devrait être finalisée vers le 23 septembre; le nombre d’actions dépendra en partie du cours moyen pondéré par le volume de GameStop sur les 35 jours de bourse à compter du 3 août

** À la dernière clôture, l'action avait progressé d'environ 8,2% au cours des 12 derniers mois

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