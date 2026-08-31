GameStop prévoit une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel en raison de fermetures de magasins et de son retrait du marché français

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(Ajoute des précisions et des informations contextuelles à partir du paragraphe 3)

GameStop GME.N a déclaré lundi s'attendre à une baisse de son chiffre d'affaires net au deuxième trimestre en raison de fermetures de magasins prévues et de la cession de ses activités en France.

Le distributeur de jeux vidéo prévoit un chiffre d'affaires net trimestriel compris entre 780 millions et 800 millions de dollars selon des estimations préliminaires, contre 972,2 millions de dollars enregistrés il y a un an.

GameStop mène depuis quelque temps une tentative de rachat très médiatisée de la société eBay EBAY.O , bien plus importante que lui, et a acquis une participation de près de 10 % dans le site d’enchères en ligne, même après avoir essuyé un refus en mai. Bloomberg News a rapporté en début de mois que l’entreprise pourrait retirer son offre et se concentrer à la place sur un partenariat ou une coentreprise avec la société de commerce électronique.

Si la proposition de rachat a suscité un vif intérêt à Wall Street et parmi les investisseurs particuliers , elle a également fait l’objet d’un scepticisme généralisé de la part des analystes , qui se sont interrogés sur la manière dont GameStop financerait l’acquisition et ont souligné le faible chevauchement entre les activités principales des deux sociétés.

GameStop a indiqué qu’elle prévoyait que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses titres négociables se situeraient entre 5,05 milliards et 5,07 milliards de dollars, contre 8,69 milliards de dollars à la clôture du deuxième trimestre de l’année précédente. Son action a reculé d’environ 2 % lors des échanges avant l’ouverture du marché.

La société prévoit un résultat net trimestriel compris entre 290 et 310 millions de dollars, contre 168,6 millions de dollars enregistrés un an plus tôt.

Son résultat net pour le trimestre comprend environ 238 millions de dollars de plus-values nettes provenant de l’actif dérivé et de la participation dans eBay, partiellement compensées par une perte d’environ 75 millions de dollars sur les actifs numériques et les créances associées.

GameStop, qui s’est réorienté de la vente traditionnelle de matériel vers les cartes à collectionner et les objets de collection, devrait publier ses résultats du deuxième trimestre le 8 septembre.