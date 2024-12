Gamestop : les comptes dans le vert au troisième trimestre

(AOF) - Le distributeur de jeux vidéo américain GameStop a dévoilé au troisième trimestre un bénéfice net de 17,4 millions de dollars, soit 4 cents par action, contre une perte nette de 3,1 millions de dollars, soit -1 cent par titre, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le résultat par titre est ressorti à 6 cents. Les revenus sont tombés à 860 millions de dollars contre 1,078 milliard de dollars, un an plus tôt. La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les titres négociables devraient atteindre 4,616 milliards de dollars à la fin du trimestre.

