information fournie par Reuters • 07/01/2026 à 15:46

GameStop grimpe, la rémunération de son directeur général étant liée à l'objectif d'une valorisation de 100 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

7 janvier -

** Les actions du distributeur de jeux vidéo GameStop

GME.N augmentent de 4,7 % à 21,64 $

** La société annonce un plan de rémunération basé sur la performance pour le directeur général Ryan Cohen, d'une valeur d'environ 35 milliards de dollars

** Le plan exige que GameStop atteigne une capitalisation boursière de 100 milliards de dollars et un Ebitda de 10 milliards de dollars

** GME a actuellement une capitalisation boursière de 9,26 milliards de dollars

** L'action a chuté de 35,9 % en 2025