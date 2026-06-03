GameStop en hausse après un bond des revenus et l'annonce d'un programme de rachat d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
3 juin - ** Les actions de GameStop GME.N ont bondi de 7 % en pré-ouverture après que la société a publié une hausse de 14 % de son chiffre d'affaires trimestriel et dévoilé un nouveau programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars
** Le chiffre d'affaires net du distributeur de jeux vidéo au premier trimestre s'est établi à 835,3 millions de dollars, contre 732,4 millions il y a un an, grâce à une forte demande pour les objets de collection alors que la société se détourne du matériel traditionnel
** Le nouveau programme de rachat d'actions est autorisé jusqu'en juin 2029; le directeur général de GME a déclaré qu'il restait déterminé à racheter eBay EBAY.O , dont la société détient 6,6 % des parts
** L'action GME a progressé d'environ 4,2 % depuis le début de l'année, sous-performant la hausse de 11,2 % de l'indice S&P 500 .SPX sur la même période
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