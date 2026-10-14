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GameStop en hausse après l'achat par son directeur général d'actions pour près de 23 millions de dollars
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 11:08

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du 6e point: Bloomberg a publié cette information en août, et non en mai)

14 octobre - ** Les actions du distributeur de jeux vidéo GameStop GME.N progressent de 1,87 % à 27,73 dollars en pré-ouverture

** Le directeur général de la société, Ryan Cohen, achète des actions pour un montant de 22,8 millions de dollars, portant ainsi sa participation à 9,1 % – selon un document déposé auprès de la SEC

** Cohen a acquis 844 130 actions à un prix compris entre 26,75 $ et 27 $ chacune

** Il s'agit du deuxième achat d'actions de Cohen ce mois-ci, après un achat de 17,1 millions de dollars le 2 octobre – selon un document déposé auprès de la SEC

** En mai, GME avait lancé une offre de rachat de 55,5 milliards de dollars sur eBay EBAY.O , évaluée à 125 dollars par action, qui avait été rejetée par eBay

** En août, Bloomberg avait rapporté que Cohen envisageait des alternatives au rachat d’eBay, notamment un partenariat ou une coentreprise

** À la clôture d'hier, l'action GME oscillait près de son plus haut niveau depuis un an et affichait une hausse de plus de 35 % depuis le début de l'année

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