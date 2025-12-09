GameStop chute après un chiffre d'affaires inférieur aux estimations pour le troisième trimestre

9 décembre - ** Les actions du distributeur de jeux vidéo GameStop GME.N chutent de 5,6 % à 21,89 $ dans les échanges après les heures de bureau

** Le chiffre d'affaires trimestriel de 821 millions de dollars est inférieur à l'estimation moyenne des analystes qui était de 987,28 millions de dollars

** La société déclare un bénéfice ajusté de 24 cents par action au troisième trimestre, contre une estimation moyenne de 20 cents par action par les analystes - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de ~26% depuis le début de l'année