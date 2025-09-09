GameStop annonce une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

GameStop GME.N a annoncé mardi une hausse de près de 22 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, alors que le distributeur de jeux vidéo redouble d'efforts pour relancer son activité en difficulté dans un contexte économique difficile.

Le chiffre d'affaires de la société est passé à 972,2 millions de dollars au cours de la période, contre 798,3 millions de dollars il y a un an.