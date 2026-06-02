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GameStop annonce une hausse de 14% de son chiffre d'affaires trimestriel et dévoile un programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 23:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles aux paragraphes 4 à 7, ainsi que des détails aux paragraphes 3, 8 et 9)

Le distributeur de jeux vidéo GameStop

GME.N a annoncé mardi une hausse de 14% de son chiffre d'affaires trimestriel, soutenue par une forte demande d'objets de collection, et a indiqué que son conseil d'administration avait approuvé un nouveau programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars.

La société a réorienté ses activités, passant de la vente de matériel traditionnel à celle de cartes à collectionner et d'objets de collection, alors que les joueurs se tournent vers les téléchargements numériques et les achats en ligne. Son action a bondi de 7,4% en séance prolongée.

Pour le premier trimestre clos le 2 mai, le chiffre d'affaires net de GameStop s'est établi à 835,3 millions de dollars, contre 732,4 millions de dollars il y a un an.

Ces résultats interviennent alors que la société poursuit son offre d'acquisition d'eBay EBAY.O après que la société de commerce électronique a rejeté son offre non sollicitée de 56 milliards de dollars le mois dernier. GameStop a augmenté sa participation dans eBay d'environ 5% à environ 6,6%, tandis que le directeur général du distributeur de jeux vidéo, Ryan Cohen, a déclaré qu'il restait déterminé à acquérir la société et qu'il pourrait présenter l'offre directement aux actionnaires si nécessaire.

eBay, dont la taille est environ cinq fois supérieure à celle de GameStop, a qualifié cette proposition de "ni crédible ni attrayante".

Cohen a fait valoir qu'en fusionnant GameStop et eBay, il pourrait réduire les coûts et créer des synergies afin de former une entreprise beaucoup plus grande.

GameStop a annoncé un bénéfice net de 389,6 millions de dollars pour le premier trimestre, contre 44,8 millions de dollars il y a un an.

Le nouveau programme de rachat d'actions s'étendrait jusqu'au 2 juin 2029, remplaçant l'autorisation précédente datant de mars 2019.

Dividendes
Gamestop

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EBAY
108,8800 USD NASDAQ -1,33%
GAMESTOP
20,930 USD NYSE -1,99%
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