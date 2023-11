GAM transfère des équipes chez Investcorp-Tages et Jupiter AM

Le gestionnaire d’actifs helvétique GAM a annoncé, lundi 20 novembre, avoir conclu un partenariat avec la société de gestion Investcorp-Tages, co-entreprise de gestion alternative entre Investcorp et Tages Capital, pour le transfert de son équipe d’investissement en charge de la stratégie sur les taux internationaux ( global rates ). Investcorp-Tages deviendra le gérant délégué du fonds de GAM, qui sera renommé pour y faire apparaître les noms des deux sociétés et continuera d’être distribué par le gestionnaire suisse. Investcorp-Tages distribuera aussi le fonds. Les opérations devraient aboutir début 2024. D’autres opportunités de collaboration seront explorées entre les deux firmes.

En outre, le duo de gérants du fonds UK Equity Income - Adrian Gosden et Chris Morrison - et le fonds lui-même (382 millions de livres sterling d’encours à fin octobre 2023) vont être transférés au gérant londonien Jupiter Asset Management. Début 2024, Jupiter deviendra ainsi le gérant délégué du fonds pour environ six mois puis le fonds lui sera entièrement transféré. Un arrangement sur le partage du chiffre d’affaires réalisé par le fonds sur 12 mois est évoqué.

Enfin, GAM s’apprête à lancer au premier trimestre 2024 une stratégie de capital-investissement, Private Shares, pour le marché européen et britannique. La stratégie avait été établie avec le gestionnaire américain Liberty Street Advisors.Elle consiste en un portefeuille diversifié d’entreprises privées qui en sont aux derniers tours de table de financement non public.

Adrien Paredes-Vanheule