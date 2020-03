GAM nomme un responsable des investissements discrétionnaires

(NEWSManagers.com) - La société de gestion suisse GAM Investments a annoncé la nomination de Greg Clerkson au poste nouvellement créé de responsable des investissements discrétionnaires à compter du 1er mars 2020. Basé à Londres, il sera rattaché à Peter Sanderson, directeur général de GAM Investments.

Il aura pour mission de diriger les équipes de gestion discrétionnaire sur les classes d'actifs actions, obligataires et dette immobilière. Il collaborera avec Anthony Lawler, responsable de GAM Systematic et GAM Investment Solutions.

Greg Clerkson évolue chez GAM depuis 2017 qu'il avait initialement rejoint en qualité de responsable global des relations avec les consultants. En 2019, le rôle de responsable global de la stratégie produit et solutions lui avait été confié. Greg Clerkson a également travaillé chez Edmond de Rothschild et BlueCrest Capital Management ainsi qu'à RBC et Russell Investments.