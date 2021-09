GAM IM recrute un directeur clients institutionnels pour la Suisse

(NEWSManagers.com) - GAM Investment Management (Switzerland) a annoncé ce 10 septembre la nomination de Stefan Kern au poste de directeur client pour les clients institutionnels de Suisse alémanique. Il sera basé à Zurich et rattaché à Daniel Durrer, responsable des ventes pour l'Europe centrale et de l'Est, le Moyen-Orient et l'Afrique.

Stefan Kern arrive d'AXA Investment Managers Suisse, où il était responsable senior des ventes institutionnelles depuis 2010. Auparavant, il a travaillé quatre ans chez Swiss Life Asset Management à un poste équivalent.