Galileo : Thales Alenia Space obtient une commande de deux satellites de deuxième génération

Thales Alenia Space a obtenu une commande de deux satellites supplémentaires pour Galileo de deuxième génération, portant à huit le nombre d'appareils dont il assure le développement. Le montant de la commande et le calendrier de lancement n'ont pas été précisés.

Thales Alenia Space a annoncé mardi, dans un communiqué, avoir obtenu une commande de deux satellites supplémentaires pour la constellation européenne de navigation Galileo de deuxième génération. Cette commande s'inscrit dans le contrat conclu avec l'Agence spatiale européenne (ESA) pour le compte de l'EUSPA et au bénéfice de la Commission européenne. Son montant et les dates de lancement n'ont pas été précisées.

Une précision accrue et une meilleure résistance au brouillage

Dotés de liaisons intersatellites et d'antennes configurables numériquement, ces appareils doivent améliorer la précision du système. Ils doivent aussi renforcer la résistance des signaux aux interférences et au brouillage, selon l'industriel. Leur architecture prévoit également une protection accrue contre les cybermenaces.

Conçus pour une durée de vie opérationnelle de quinze ans, les deux satellites seront intégrés et testés à la Space Smart Factory de Rome. La branche italienne de Thales Alenia Space pilotera un consortium réunissant des partenaires de quatorze pays européens.

La coentreprise, détenue à 67% par Thales et à 33% par Leonardo, est également responsable du segment sol de mission de Galileo de deuxième génération.

"Associée à notre rôle stratégique dans la constellation de démonstration Celeste (IoD), qui préfigure le déploiement futur d'une couche de satellites de navigation en orbite terrestre basse complémentaire à l'infrastructure Galileo en orbite moyenne, cette combinaison unique de capacités permettra d'atteindre une précision de géolocalisation inégalée et ouvrira la voie à un large éventail d'applications, allant des voitures et trains autonomes aux drones", a déclaré Giampiero Di Paolo, Deputy CEO et Senior Vice-Président des activités Observation, Exploration et Navigation de Thales Alenia Space.

A la mi-séance, l'action Thales progresse de 0,52%, à 234,10 euros.