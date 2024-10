Galilee AM lance sa plateforme thématique Galilee Trends

(AOF) - Galilee AM lance sa plateforme quantitative sur 25 thématiques et des certificats trackers sur ses principales thématiques. Cette plateforme de modélisation et de recherche thématique comprend en premier lieu ses Indicateurs Thématiques Galilee (ITG), développés depuis 2021.

"Les ITG regroupent les 50 valeurs les plus représentatives de chaque thématique, permettant de suivre les performances des différents thèmes, de réaliser des études de corrélation, volatilité ou encore sur les données fondamentales (PER, taux de croissance du chiffre d'affaires, bénéfice par action, ratios de dette…)", rappelle le gestionnaire d'actifs.

Le modèle de Galilee AM analyse l'ensemble des fonds et ETF thématiques de la place afin d'identifier quels titres représentent le plus fidèlement chaque thématique.

Les AMC Thématiques de Galilee AM sont des trackers réunissant les 50 actions les plus représentatives de leur thématique. Ainsi, chaque AMC (Certificat Tracker) représente sa thématique tels que la perçoivent les acteurs de la place financière, et est rebalancé de manière trimestrielle afin de conserver une représentation fidèle dans le temps. 4 AMC thématiques ont déjà été lancés : AI & Robotics, Luxury & Lifestyle, Water et Space Exploration.

"Ces produits sont accessibles en compte-titres, assurance vie et contrat de capitalisation. Ils sont également listés sur la bourse suisse", a précisé Roni Michaly, président de Galilee AM.