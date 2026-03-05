Galderma se teinte de vert après ses résultats 2025 et ses objectifs 2026
La société a notamment publié un chiffre d'affaires net record de 5,027 milliards de dollars, au-dessus des 5 milliards de dollars pour la première fois de son histoire. La croissance annuelle ressort ainsi à 17,7%, à taux de change constants, notamment tirée par les volumes. Dans le détail, la hausse est généralisée et à deux chiffres à l'international et aux Etats-Unis, et a concerné chaque catégorie de produits. En outre, une forte dynamique de lancements a été observée pour les futurs moteurs de croissance, notamment le Nemluvio qui a généré 452 millions de dollars de ventes.
De son côté, l'Ebitda core a bondi de 18,9%, toujours à changes équivalents, pour atteindre 1,211 milliard de dollars. La marge d'Ebitda core s'est élevée à 23,3%, en hausse de 24 points de base et a dépassé les attentes initiales malgré une année marquée par de nombreux lancements et investissements dans la croissance.
Enfin, le résultat net core a flambé de 75,4%, à 871 millions de dollars, porté par la forte croissance de l'Ebitda core et par la baisse des charges financières et fiscales. Ces dernières incluent un effet ponctuel non monétaire sur le taux d'imposition effectif, lié à la comptabilisation d'actifs d'impôts différés sur des pertes fiscales passées en Suisse.
La société va proposer le versement d'un dividende de 0,35 franc suisse brut par action.
Les objectifs appréciés
Pour 2026, Galderma est ambitieux et vise une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 17 et 20%, à changes constants, et une marge d'Ebitda core d'environ 26%.
A moyen terme la société a également sensiblement relevé son objectif de ventes maximales pour son produit Nemluvio. Ce dernier a connu une première année de commercialisation plus forte que prévu en Europe et aux Etats-Unis dans les indications prurigo nodulaire et dermatite atopique. L'objectif de ventes maximales est désormais fixé à plus de 4 milliards de dollars, contre plus de 2 milliards de dollars auparavant. Cette révision reflète une trajectoire de lancement solide, une demande supérieure aux attentes et un profil clinique déjà différencié.
Pour Jefferies, ces perspectives 2026 sont "solides et supérieures aux attentes". Les analystes apprécient et soulignent également que le doublement des objectifs de ventes du Nemluvio est supérieur au consensus, mais aligné sur les prévisions de la banque d'investissement américaine. La recommandation est à acheter avec une cible de cours de 190 francs suisses.
Chez UBS, les objectifs sont également qualifiés de "solides" et le relèvement des objectifs pour le Nemluvio est une bonne surprise. Dans le détail, la croissance des ventes de 17 à 20% attendue pour 2026 est supérieur aux prévisions de la banque suisse du début d'année. Pour le Nemluvio, UBS tablait des ventes de 3,2 milliards de dollars pour les deux indications. Les analystes sont à acheter sur le titre Galderma et visent 200 francs suisses.
