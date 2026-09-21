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Galderma entre dans l'indice SMI et relève son objectif de croissance
information fournie par Zonebourse 21/09/2026 à 08:43
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A l'occasion de son entrée parmi les composantes de l'indice SMI, et fort d'une dynamique vigoureuse observée au cours du 1er semestre de l'année, Galderma fait part d'un relèvement de ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2026.

Moins de trois ans après son introduction en bourse sur le SIX Swiss Exchange en mars 2024, le laboratoire suisse spécialisé en dermatologie fait son entrée dans l'indice du marché suisse (SMI), le principal indice d'actions blue chip regroupant 20 des plus grandes et des plus liquides sociétés cotées de Suisse.

Depuis son introduction en bourse, Galderma a vu son chiffre d'affaires passer de 4,41 MdsUSD en 2024 à 5,21 MdsUSD en 2025, "porté par l'innovation scientifique, l'expansion du portefeuille et l'expansion géographique, ainsi que l'élan dans les trois catégories de produits".

Soulignant que cette dynamique se poursuit en 2026, avec une progression de 24,6% au 1er semestre, le groupe relève sa prévision de croissance annuelle du chiffre d'affaires à 19-21% en monnaie constante, contre 17-20% auparavant, tout en réaffirmant sa prévision de marge d'EBITDA core d'environ 26% en monnaie constante.

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