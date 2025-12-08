Galderma dans le vert après un renforcement de L'Oréal au capital
information fournie par Zonebourse 08/12/2025 à 13:43
Dans ce cadre, le conseil d'administration de Galderma examinera la nomination de deux candidats administrateurs représentant le groupe français, en remplacement des membres du consortium mené par EQT, à compter de l'AG 2026.
L'Oréal continuera de soutenir la stratégie et l'indépendance de l'entreprise suisse sous sa direction actuelle et n'envisage pas d'augmenter sa participation. Les deux groupes exploreront le renforcement de leur partenariat scientifique existant.
La transaction, dont les termes financiers ne sont pas précisés, sera mise en oeuvre par le biais d'une opération hors marché. L'accord entre L'Oréal, EQT et le consortium contient des clauses usuelles pour ce type d'investissement.
Valeurs associées
|166,000 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+1,97%
