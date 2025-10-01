Galaxy Digital en hausse après que Piper Sandler a relevé son objectif de cours en raison de l'optimisme lié à la croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Piper Sandler relève l'objectif de cours de la société d'actifs numériques et d'infrastructure de centres de données Galaxy Digital GLXY.O de 36 $ à 42 $; maintient sa note "surpondérée"

** Les actions de GLXY augmentent de 2,3 % à 34,6 $ avant le marché

** La maison de courtage met à jour son modèle et son analyse de la somme des parties (SOTP) en raison de l'expansion de la capacité des centres de données de GLXY, de son exposition aux cryptomonnaies et de son potentiel de croissance lié à l'intelligence artificielle

** Piper Sandler évalue l'activité principale d'actifs numériques de la société à 16,80 $ par action sur la base des marchés mondiaux, de la gestion d'actifs et des actifs numériques détenus

** Les 11 analystes qui couvrent l'action ont une note "achat" ou supérieure; l'objectif de cours médian est de 48,22 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, GLXY a progressé de ~95% depuis le début de l'année