Galaxy Digital chute après l'augmentation à 1,15 milliard de dollars de l'émission d'obligations échangeables

28 octobre - ** Les actions de la société Galaxy Digital

GLXY.O , spécialisée dans les actifs numériques et les infrastructures de centres de données, sont en baisse de 9,9% à 36,54 dollars en pré-marché, après la publication d'une augmentation de capital ** GLXY, basée à New York, annonce le prix d'un placement privé de 1,15 milliard de dollars de billets échangeables à 0,50 % échéant le 31 mai 2031

** La taille de l'offre a été augmentée, passant de 1 milliard de dollars à 1,15 milliard de dollars

** Le prix d'échange initial est fixé à 55,76 $, soit 37,5 % de plus que la dernière vente de 40,55 $ le lundi

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour soutenir la croissance et pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris le remboursement de ses obligations échangeables existantes à échéance 2026

** GLXY a une capitalisation boursière d'environ 15,8 milliards de dollars, selon les données du LSEG

** L'action a terminé en hausse de 1,8 % le lundi, en hausse de ~37 % au cours des trois derniers mois ** Fondée par Mike Novogratz, GLXY a commencé à se négocier à la Bourse de Toronto en 2020 et a fait ses débuts sur le Nasdaq en mai de cette année

** Les 11 analystes qui couvrent GLXY sont tous haussiers; la prévision médiane est de 61,69 $, en hausse par rapport à 49,09 $ il y a un mois - LSEG