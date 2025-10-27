Galaxy Digital chute après l'annonce de la vente prévue d'obligations échangeables pour un montant de 1 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Les actions de la société Galaxy Digital

GLXY.O , spécialisée dans les actifs numériques et l'infrastructure des centres de données, ont chuté de 8,3 % à 37,20 $ dans les échanges prolongés, alors qu'elle cherche à lever des capitaux ** GLXY, basée à New York, annonce un placement privé de billets échangeables d'une valeur de 1 milliard de dollars échéant le 31 mai 2031

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour soutenir la croissance et pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris le remboursement de ses billets de premier rang échangeables existants échéant en 2026

** Avec ~389,85 millions d'actions en circulation, GLXY a une capitalisation boursière d'environ 15,8 milliards de dollars, selon les données du LSEG

** L'action a clôturé en hausse de 1,8 % à 40,55 $ lundi, soit une augmentation de près de 40 % au cours des trois derniers mois ** GLXY, fondée par Mike Novogratz, est cotée à la Bourse de Toronto depuis 2020 et a fait ses débuts au Nasdaq en mai ** Les 11 analystes qui couvrent GLXY sont tous haussiers; le PT médian est de 61,69 $, en hausse par rapport à 49,09 $ il y a un mois - LSEG