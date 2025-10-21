 Aller au contenu principal
Galaxy Digital bondit après avoir dépassé les estimations de résultats pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 17:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions de la société Galaxy Digital, spécialisée dans les actifs numériques et l'infrastructure des centres de données, < GLXY.O > ont progressé de jusqu'à 15,8 % pour atteindre 45,92 $, soit leur plus haut niveau en plus de 16 ans, affichant finalement une hausse d'environ 8 % ** GLXY dépasse les estimations de bénéfices et de revenus du 3ème trimestre, aidée par la performance du segment Global Markets et la dynamique de l'activité Asset Management & Infrastructure Solutions ** La société annonce un bénéfice ajusté par action de 1,12 $ pour le 3ème trimestre, supérieur aux estimations des analystes, soit 16 cents - données compilées par LSEG ** Le chiffre d'affaires s'élève à 29,22 milliards de dollars, contre 14,39 milliards de dollarsprévus

** A la dernière clôture, GLXY a progressé d'environ 142 % depuis le début de l'année

