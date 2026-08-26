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Gaja Alternative Asset bondit de 20% lors de son IPO et atteint une valorisation de 261 millions de dollars
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 07:36
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La société indienne Gaja Alternative Asset Management a vu son cours bondir de 20 % lors de son introduction en bourse mercredi, ce qui valorise cette société de capital-investissement à 24,87 milliards de roupies (soit 260,66 millions de dollars).

Il s'agit de la première introduction en bourse d'une société de gestion d'actifs alternatifs en Inde, offrant ainsi aux investisseurs particuliers un accès indirect à un segment traditionnellement réservé aux investisseurs institutionnels et fortunés.

Les actions de Gaja ont fait leur entrée à 185 roupies, soit 15,6 % au-dessus du prix d'émission de 160 roupies, et ont atteint un plus haut intrajournalier de 191,65 roupies à la Bourse nationale indienne (NSE). Ces gains font suite à l'introduction en bourse de la société, qui a levé 57,5 millions de dollars la semaine dernière.

Cette introduction en bourse intervient à un moment particulièrement animé sur le marché primaire indien, où au moins 20 offres ont été lancées ou annoncées depuis le début du mois, contre 39 lancées au cours des sept mois précédents combinés cette année, selon les données de la NSE .

Gaja rejoint ainsi un groupe de gestionnaires d'actifs alternatifs cotés à l'échelle mondiale, parmi lesquels figurent Blackstone BX.N et KKR KKR.N .

Gaja a investi dans des entreprises des secteurs de la consommation et des technologies, notamment Fractal Analytics et Sarvam, soutenue par HCLTech.

Elle prévoit d'utiliser le produit de l'introduction en bourse principalement pour investir dans des fonds existants et nouveaux.

La demande des investisseurs pour cette offre a été forte, l'introduction en bourse ayant été souscrite 31,3 fois au total. Les acheteurs institutionnels qualifiés ont enchéri pour 43,6 fois le nombre d'actions qui leur étaient réservées, tandis que les investisseurs non institutionnels ont souscrit 62,4 fois la part qui leur était allouée.

(1 $ = 95,4125 roupies indiennes)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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