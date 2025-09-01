Gains symboliques pour le CAC 40 en cette première séance de septembre

(AOF) - Les marchés européens ont fini cette première séance de septembre proches de l'équilibre. Les données économiques du jour sont encourageantes : les secteurs manufacturiers de la zone euro et de la France ont renoué avec la croissance en août. A Paris, les changements au sein de la direction de Renault ont été appréciés. Le CAC 40 a clôturé sur un gain symbolique de 0,05 % à 7707,90 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 0,25 % à 5365,18 points. Les volumes d'échanges étaient faibles en raison de la fermeture de Wall Street du fait du Labor Day.

Bae Systems (+1,91% à 1791 pence) a enregistré une des plus fortes progressions au sein de l'indice FTSE 100, après que la Norvège a acquis ses nouvelles frégates pour moderniser sa flotte, dans le cadre d'un contrat d'environ 10 milliards de livres sterling (près de 11,5 milliards d'euros). Dimanche, le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre a informé la presse lors d'une conférence à Oslo, déclarant que " le partenariat avec le Royaume-Uni fournira à la Norvège la meilleure base pour atteindre les objectifs de défense approuvés par le Storting, le parlement du pays ".

Un mois après sa nomination, François Provost, directeur général de Renault , a dévoilé son équipe de direction. Katrin Adt, une ex-Mercedes, est notamment nommée à la tête de Dacia en remplacement de Denis Le Vot, qui quitte la société. En Bourse, l’action du constructeur automobile a gagné 1,31% à 34,04 euros, affichant ainsi l'une des meilleures performances du CAC 40. Le secteur est bien orienté en Europe à une semaine du salon de Munich. Selon UBS, le sentiment des investisseurs vis-à-vis de l’automobile s’est amélioré cet été, les sociétés semblant en bonne voie pour atteindre leurs objectifs (actualisés) annuels.

Deutsche Bank a relevé sa recommandation de Conserver à Acheter et son objectif de cours de 52 euros à 63 euros sur Société Générale . L'action de la banque a gagné 0,91% à 53,20 euros. Le bureau d'études considère que le recul d'environ 10 % du titre la semaine dernière, en raison des inquiétudes liées à la situation politique en France, représente une opportunité d'achat. Selon le bureau d'études, Société Générale est l'une des dernières banques en restructuration qui dispose d'un potentiel de rendement du capital et de croissance de la rentabilité supérieurs à ceux du secteur.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le secteur manufacturier français a retrouvé le chemin de la croissance en août, selon S&P Global. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur est ressorti à 50,4 le mois dernier contre 48,2 en juillet, un niveau supérieur à 50 signalant une expansion du secteur. Il était attendu à 49,9. Il s'agit d'une première depuis janvier 2023.

Le secteur manufacturier de la zone euro a renoué avec la croissance en août, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur est ressorti à 50,7 le mois dernier contre 49,8 en juillet, un niveau supérieur à 50 signalant une expansion du secteur. Il était attendu à 50,5. Il signale une expansion du secteur manufacturier de la zone euro pour la première fois depuis juin 2022.

Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 6,2% en juillet 2025, en baisse par rapport au taux de 6,3% enregistré en juin 2025 et par rapport au taux de 6,4% enregistré en juillet 2024, a indiqué EuroStat. Il est conforme aux attentes. Le taux de chômage de l'Union européenne était de 5,9% en juillet 2025, également en baisse par rapport au taux de 6% enregistré en juin 2025 et par rapport au taux enregistré en juillet 2024.

Le secteur manufacturier s'est pratiquement stabilisé en août en Allemagne, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur est ressorti à 49,8 le mois dernier contre 49,1 en juillet. Il était attendu à 49,9. Cette mesure était la plus élevée enregistrée depuis que l'indice est passé sous le seuil de 50 qui sépare l'expansion de la contraction à la mi-2022.

Les marchés américains sont fermés ce lundi en raison du Labor Day.

Vers 17h40, l'euro gagne 0,14% à 1,1702 dollar.