G42, soutenu par Abu Dhabi, vise à diversifier les fournisseurs de puces pour le campus d'IA, selon Semafor
information fournie par Reuters 01/09/2025 à 15:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute la réponse de Nvidia au paragraphe 4)

Le groupe technologique G42, soutenu par Abu Dhabi, vise à diversifier les fournisseurs de puces au-delà de Nvidia NVDA.O pour le campus d'IA des Émirats arabes unis et des États-Unis, a rapporté Semafor lundi, citant une personne ayant une connaissance directe des pourparlers.

Le groupe négocie avec de grandes entreprises technologiques américaines, dont le nuage AWS d'Amazon AMZN.O , Microsoft

MSFT.O , Meta META.O et xAI d'Elon Musk, pour devenir locataires du centre de données, Google GOOGL.O étant le plus avancé dans les négociations, selon le rapport.

G42 compte sur les fabricants de puces AMD AMD.O , Cerebras Systems et Qualcomm QCOM.O pour fournir une partie de la capacité de calcul du campus, selon le rapport.

Les entreprises technologiques, AMD, Cerebras, Qualcomm et G42 n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters, tandis qu'un porte-parole de Nvidia s'est refusé à tout commentaire. Le campus a été annoncé lors de la visite du président américain Donald Trump aux Émirats en mai, lorsqu'il a annoncé des accords avec l'État du Golfe pour un montant total de plus de 200 milliards de dollars .

